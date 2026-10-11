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Общество

На Северо-Западе в конце недели потеплеет на 4–5 градусов

На Северо-Западе России ожидается контрастная погода: в южных районах осадки вероятнее в первой половине рабочей недели, а в северных – ближе к её окончанию, сообщает телеграм-канал «Метеовести».

Фото: ПАИ

В первые дни температура на юге составит +6…+11 градусов, на севере будет прохладнее – от +1 до +6 градусов. Во второй половине недели ожидается потепление на 4–5 градусов.

Ранее сообщалось, что 12 октября Псковскую область ждёт дождливая облачная погода.

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