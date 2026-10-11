В Пскове расскажут, как жили первые христиане
15 октября в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове прочитают лекцию о жизни первых христиан. Встреча пройдёт в рамках проекта «Народный университет», сообщили ПАИ в Псковской епархии.
Лектор — кандидат исторических наук, проректор по учебной и научной работе Псково-Печерской духовной семинарии Владимир Дмитриев.
Слушатели узнают, как проходили раннехристианские богослужения, почему в общины вступали и рабы, и аристократы, как верующие относились к гонениям и римской власти. Отдельно поговорят о происхождении тайных символов и зарождении первых Таинств.
Лекция начнётся в 18:00. Вход бесплатный, но количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону 8 (8112) 33-11-23 или на сайте библиотеки. Если после записи вы не сможете прийти, организаторы просят заранее отменить бронь по тому же номеру телефона.
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