В Пскове расскажут, как жили первые христиане

21:03, 11 октября 2026, ПАИ

15 октября в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове прочитают лекцию о жизни первых христиан. Встреча пройдёт в рамках проекта «Народный университет», сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Лектор — кандидат исторических наук, проректор по учебной и научной работе Псково-Печерской духовной семинарии Владимир Дмитриев.

Слушатели узнают, как проходили раннехристианские богослужения, почему в общины вступали и рабы, и аристократы, как верующие относились к гонениям и римской власти. Отдельно поговорят о происхождении тайных символов и зарождении первых Таинств.

Лекция начнётся в 18:00. Вход бесплатный, но количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону 8 (8112) 33-11-23 или на сайте библиотеки. Если после записи вы не сможете прийти, организаторы просят заранее отменить бронь по тому же номеру телефона.