Псковичка выступила на дискуссионной сессии Всероссийской недели охраны труда

07:16, 12 октября 2026, ПАИ

Дискуссионная сессия «Как привлечь и удержать специалистов кадровых центров «Работа России» состоялась в рамках XI Всероссийской недели охраны труда. В работе сессии приняла участие врио директора Псковского областного центр занятости населения Наталия Мозговая. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве труда и занятости.

Участники обсудили вопросы привлечения, адаптации и профессионального развития сотрудников кадровых центров, а также обменялись практическими решениями по повышению эффективности их работы.

ВНОТ-2026 объединила около семи тысяч участников. За четыре дня прошло более 150 мероприятий, посвящённых вопросам безопасности труда, кадрового развития и занятости населения.