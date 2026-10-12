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Общество

Псковичка выступила на дискуссионной сессии Всероссийской недели охраны труда

Дискуссионная сессия «Как привлечь и удержать специалистов кадровых центров «Работа России» состоялась в рамках XI Всероссийской недели охраны труда. В работе сессии приняла участие врио директора Псковского областного центр занятости населения Наталия Мозговая. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве труда и занятости.

Фото: министерство труда и занятости Псковской области

Участники обсудили вопросы привлечения, адаптации и профессионального развития сотрудников кадровых центров, а также обменялись практическими решениями по повышению эффективности их работы.

ВНОТ-2026 объединила около семи тысяч участников. За четыре дня прошло более 150 мероприятий, посвящённых вопросам безопасности труда, кадрового развития и занятости населения.

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