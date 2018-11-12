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Общество

В Псковской области подведены итоги реализации проекта «Содружество молодёжи России»

В Псковской области подведены итоги реализации проекта «Содружество молодёжи России». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, его куратор, председатель Центра чеченской культуры «Барт», член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Саид Дукаев рассказал, что данный проект был направлен на гармонизацию межнациональных отношений, формирование атмосферы дружбы и взаимопонимания между жителями Псковской области и Чеченской Республики. Как отметил общественник, было очень важно, чтобы молодые люди пообщались между собой.

В рамках проекта состоялись поездки делегаций Псковщины и Чеченской Республики, в ходе которых устанавливались дружеские контакты. Так, студенты ПсковГУ получили уникальную возможность приобщиться к чеченской культуре, познакомиться с обычаями и традициями народа, съездить в город Грозный. Они посетили многие знаковые места Чечни, совершили незабываемый поход в горы.

В свою очередь, юноши и девушки из Чечни смогли увидеть величественный Псковский Кремль, древнюю Изборскую крепость, побывали в проникнутых духом пушкинской поэзии Михайловском и Тригорском. По мнению организаторов, цель проекта была достигнута. А завершились мероприятия большим праздничным концертом.

Отметим, что данный проект реализуется в России впервые при поддержке Фонда президентских грантов. Он направлен на укрепление общероссийской гражданской идентичности, углубление творческих контактов молодёжи из разных регионов страны.

 

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