Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Военно-полевые сборы для псковских студентов проводит центр «Воин»

Центр «Воин» начал проведение военно-полевых сборов для студентов Псковского агротехнического колледжа и Псковского медицинского колледжа. Сегодня состоялся первый день программы, сообщили ПАИ организаторы.

Фото здесь и далее: центр «Воин» в Псковской области

Сегодня участники ознакомились с основами военной подготовки и приступили к освоению важных практических навыков. Впереди студентов ждут занятия по тактической медицине, огневой подготовке, беспилотным аппаратным системам и другим направлениям, необходимым для формирования дисциплины, ответственности и готовности действовать в сложных ситуациях.

«Военно-полевые сборы – это возможность проверить себя, получить новые знания и навыки, а также почувствовать силу командного духа и взаимовыручки», – отметили в центре «Воин».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






15 июня 2026

Новое музыкальное оборудование появилось в Доме культуры в Иссе благодаря ТОС
15 июня 2026

Псковские учёные представили комплексное исследование жизни в приграничье
15 июня 2026

Военно-полевые сборы для псковских студентов проводит центр «Воин»
15 июня 2026

Призовые места завоевали псковичи на отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»
15 июня 2026

Приставы Псковской области завершили процедуру выдворения 12 иностранцев
15 июня 2026

У двух исследованных в Псковской области клещей выявили эрлихиоз
15 июня 2026

В России планируют расширить перечень исследований в рамках диспансеризации
15 июня 2026

Более девяти тысяч жителей Псковского округа проголосовали за объекты благоустройства

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...