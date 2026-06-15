Военно-полевые сборы для псковских студентов проводит центр «Воин»

21:21, 15 июня 2026, ПАИ

Центр «Воин» начал проведение военно-полевых сборов для студентов Псковского агротехнического колледжа и Псковского медицинского колледжа. Сегодня состоялся первый день программы, сообщили ПАИ организаторы.

Сегодня участники ознакомились с основами военной подготовки и приступили к освоению важных практических навыков. Впереди студентов ждут занятия по тактической медицине, огневой подготовке, беспилотным аппаратным системам и другим направлениям, необходимым для формирования дисциплины, ответственности и готовности действовать в сложных ситуациях.

«Военно-полевые сборы – это возможность проверить себя, получить новые знания и навыки, а также почувствовать силу командного духа и взаимовыручки», – отметили в центре «Воин».