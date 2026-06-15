Псковские учёные представили комплексное исследование жизни в приграничье

21:32, 15 июня 2026, ПАИ

Псковский государственный университет подготовил коллективную монографию «Особенности развития приграничных территорий в условиях новых вызовов». Работа объединила труды учёных с кафедры управления и кафедры гражданского права и процесса, а также практический опыт сотрудников правительства Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Исследование разделено на три ключевых направления: экономическое развитие, политическое и социальное устройство, международные связи и сотрудничество. В части экономического развития дана характеристика Псковской области как приграничного региона, проведён анализ экономической политики, включая оценку инвестиционной привлекательности, тенденций и перспектив развития индустриального инжиниринга. Также рассмотрены перспективы туризма как одного из приоритетных направлений развития области.

Отдельные главы посвящены политическому устройству региона, специфике национальной и вероисповедной политики, а также реализации молодёжной политики в приграничье. Среди необычных аспектов – социологический портрет студенческой молодёжи и оценка межрелигиозных отношений в студенческой среде.

Как отметила заведующая кафедрой управления ПсковГУ Ирина Дагаева, монографию от других похожих трудов отличает именно описание политического устройства региона.

«Отдельные главы мы посвятили специфике национальной и вероисповедной политики, а также ведению молодёжной политики в приграничье. Кроме того, мы представили социологический портрет студентов и провели оценку межрелигиозных отношений в их среде», – отметила Ирина Дагаева.

При анализе международных связей Псковской области внимание уделили инструментам развития приграничных регионов – внешнеэкономическим связям и приграничному сотрудничеству. Кроме того, исследователи выявили, как международные контакты влияют на развитие науки, образования, культуры региона. Работа стала первым за последние годы комплексным междисциплинарным исследованием Псковской области как приграничного региона.

Полученные выводы могут быть использованы при формировании региональной экономической, молодёжной и национальной политики. Издание адресовано экономистам, политологам, социологам, управленцам, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами и перспективами развития приграничных территорий России.

Ознакомиться с изданием можно в библиотеке ПсковГУ и в библиотеке имени И. И. Василёва.