Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Призовые места завоевали псковичи на отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»

Подведены итоги отборочного этапа национального чемпионата «Абилимпикс». Состязания проходили в Вологде, Череповце, Санкт-Петербурге и Солнечногорске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: министерство образования Псковской области

Псковскую область на состязаниях представляли четыре школьника, шесть студентов и два специалиста.

Так, Полина Яковлева из Центра специального образования № 1 заняла второе место в компетенции «Художник-оформитель» (наставник – Анна Быченкова). Второе место и у Дениса Жукова из Опочецкой школы-интерната в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» (наставник – Ирина Орлова).

Третье место в компетенции «Столярное дело» у Виталия Тарасова из Красногородской школы-интерната (наставник – Алексей Громов).

Отметим, движение «Абилимпикс» является крупнейшим в России проектом поддержки людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в сфере профессионального мастерства. Чемпионаты способствуют развитию профессиональных навыков, профориентации и трудоустройству участников, а также формированию современной инклюзивной среды в системе образования и на рынке труда.

Институт развития профессионального образования проводит чемпионат «Абилимпикс» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети» по поручению Минпросвещения России.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






15 июня 2026

Новое музыкальное оборудование появилось в Доме культуры в Иссе благодаря ТОС
15 июня 2026

Псковские учёные представили комплексное исследование жизни в приграничье
15 июня 2026

Военно-полевые сборы для псковских студентов проводит центр «Воин»
15 июня 2026

Призовые места завоевали псковичи на отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»
15 июня 2026

Приставы Псковской области завершили процедуру выдворения 12 иностранцев
15 июня 2026

У двух исследованных в Псковской области клещей выявили эрлихиоз
15 июня 2026

В России планируют расширить перечень исследований в рамках диспансеризации
15 июня 2026

Более девяти тысяч жителей Псковского округа проголосовали за объекты благоустройства

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...