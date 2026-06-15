Призовые места завоевали псковичи на отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»

20:15, 15 июня 2026, ПАИ

Подведены итоги отборочного этапа национального чемпионата «Абилимпикс». Состязания проходили в Вологде, Череповце, Санкт-Петербурге и Солнечногорске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковскую область на состязаниях представляли четыре школьника, шесть студентов и два специалиста.

Так, Полина Яковлева из Центра специального образования № 1 заняла второе место в компетенции «Художник-оформитель» (наставник – Анна Быченкова). Второе место и у Дениса Жукова из Опочецкой школы-интерната в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» (наставник – Ирина Орлова).

Третье место в компетенции «Столярное дело» у Виталия Тарасова из Красногородской школы-интерната (наставник – Алексей Громов).

Отметим, движение «Абилимпикс» является крупнейшим в России проектом поддержки людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в сфере профессионального мастерства. Чемпионаты способствуют развитию профессиональных навыков, профориентации и трудоустройству участников, а также формированию современной инклюзивной среды в системе образования и на рынке труда.

Институт развития профессионального образования проводит чемпионат «Абилимпикс» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети» по поручению Минпросвещения России.