Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Великих Луках

21:00, 12 ноября 2018, ПАИ

11 ноября в рамках проведения сезонной операции «Отопление» и «Месячника безопасности» на территории Псковской области сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки осуществили профилактический рейд по ГСК «Октябрь», проезду Большому, ул. Запрудной.

В ходе рейда было распространено 15 памяток о действиях при возникновении пожара, 40 листовок о мерах пожарной безопасности в жилых домах, проинструктировано под роспись 19 человек, проведены беседы с 5 одинокими престарелыми гражданами. Сотрудниками пожарного надзора особое внимание уделяется наиболее уязвимым социальным группам населения: многодетные семьи, инвалиды, одиноко проживающие пожилые граждане.

Гражданам были разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.