Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Андрей Ключко поблагодарил Александра Котова за наставничество в программе «Герои земли Псковской»

Участник кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко поблагодарил своего наставника – председателя Законодательного Собрания Псковской области Александра Котова – за полученные знания и поддержку в ходе реализации образовательного проекта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Андрей Ключко. Фото: ПАИ

«Александр Алексеевич для меня настоящий авторитет. Спасибо, что делились своими знаниями, опытом, поддерживали, вселяли уверенность и понимание важности нашего общего дела на благо региона и страны», – обратился Андрей Ключко к своему наставнику.

Напомним, обучение в рамках программы «Герои земли Псковской» стартовало 8 сентября 2025 года. Защита итоговых проектов стала завершающим этапом обучения. Все слушатели сдали экзамен на отлично и хорошо, причём большинство работ получили высший балл.

Отметим также, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






16 июня 2026

Ярмарка трудоустройства пройдёт в Пскове 26 июня
16 июня 2026

Пять тонн колбасы и сметаны незаконно попытались ввезти в Псковскую область
16 июня 2026

В Красногородске начался капитальный ремонт в Доме культуры
16 июня 2026

Более 1200 случаев ОРВИ зарегистрировали в Псковской области за неделю
16 июня 2026

Андрей Ключко поблагодарил Александра Котова за наставничество в программе «Герои земли Псковской»
16 июня 2026

Школу № 18 в Пскове планируют отремонтировать

16 июня 2026

Александр Котов – о выпускниках программы «Герои земли Псковской»: Они обладают уникальным сочетанием боевого опыта и современных знаний
16 июня 2026

История СТД России в лицах: уникальная выставка открылась в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...