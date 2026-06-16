Андрей Ключко поблагодарил Александра Котова за наставничество в программе «Герои земли Псковской»

21:15, 16 июня 2026, ПАИ

Участник кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко поблагодарил своего наставника – председателя Законодательного Собрания Псковской области Александра Котова – за полученные знания и поддержку в ходе реализации образовательного проекта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Александр Алексеевич для меня настоящий авторитет. Спасибо, что делились своими знаниями, опытом, поддерживали, вселяли уверенность и понимание важности нашего общего дела на благо региона и страны», – обратился Андрей Ключко к своему наставнику.

Напомним, обучение в рамках программы «Герои земли Псковской» стартовало 8 сентября 2025 года. Защита итоговых проектов стала завершающим этапом обучения. Все слушатели сдали экзамен на отлично и хорошо, причём большинство работ получили высший балл.

Отметим также, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.