Скворцова: Около 70% лекарств на рынке РФ должны быть взаимозаменяемыми к 2021 году

22:46, 12 ноября 2018, ПАИ

Около 70% лекарственных препаратов на рынке РФ должны быть взаимозаменяемыми к 2021 году. Это заложено в плане определения взаимозаменяемости лекарств, разработанному Минздравом совместно с ФАС, сообщила глава министерства Вероника Скворцова в понедельник на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Как сообщает ТАСС, Минздрав и ФАС разработали законопроект, который расширяет понятие взаимозаменяемости лекарственных препаратов. Документ уже прошел согласование с ведомствами и на данный момент находится в правительстве.

Также написан план по определению взаимозаменяемости лекарств до 2021 года. Этот документ позволит довести процент взаимозаменяемости до максимум 60-70% с учетом наличия международного опыта. Сейчас только 16% лекарств могут быть признаны взаимозаменяемыми, добавила Скворцова.

Информационно-аналитическая система мониторинга за закупками лекарственных препаратов была запущена 1 января 2018 года. Система позволяет формировать средневзвешенные цены на лекарства и «фактически является антикоррупционным механизмом, который не позволяет затачивать контракты под конкретных поставщиков и не позволяет манипулировать начальной ценой», отметила она.

На 9 ноября число обработанных в системе контрактов превысило 506 тыс. на сумму более 501 млрд рублей. Из них при помощи каталога описано 73% — 373 тыс. контрактов, на сумму, превышающую 351 млрд рублей. Для более 3 тыс. групп лекарств есть возможность рассчитать средневзвешенные цены.

По словам Скворцовой, в перспективе государственный контроль должен охватить все этапы закупок, начиная с этапа планирования, причем система позволяет это делать автоматизировано, не допуская контракты, которые превышают определенные обозначенные величины. Это создает систему профилактики нарушений в данной сфере.

С 2019 года будут постепенно вводиться референтные цены для взаимозаменяемых препаратов, это дополнительная возможность снизить цены.