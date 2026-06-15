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Общество

Названы категории товаров и услуг, которые россияне чаще всего оплачивают наличными

Чаще всего наличными россияне расплачиваются при покупке автотоваров, оплате ремонта и услуг гостиниц – доля таких расчётов в этих сегментах достигает 40–50 %. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Платформу ОФД».

Фото: ПАИ

В сегменте транспорта наличные составляют половину всех платежей, в строительстве и ремонте – треть. Высокие показатели также при оплате топлива, бытовой техники и мебели. Среди услуг лидируют гостиницы (почти половина заказов), развлечения и медицинская помощь.

Эксперты объясняют это особенностями рынка. Многие работы выполняют индивидуальные предприниматели, частные мастера и самозанятые, которые не всегда готовы тратиться на оборудование для приёма безналичной оплаты. Кроме того, комиссия за эквайринг (1–3 %) может заметно сократить прибыль продавца, особенно при крупных чеках.

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