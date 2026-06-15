Почему россияне стали чаще платить наличными, объяснили эксперты

17:22, 15 июня 2026, ПАИ

Рост популярности наличных в России эксперты связывают с несколькими факторами: перебоями мобильного интернета и сбоями в работе платёжных сервисов, налоговыми изменениями для малого бизнеса, а также стремлением граждан иметь запас денег на случай непредвиденных ситуаций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

На предпринимателей повлияли повышение НДС, снижение порога выручки для его уплаты компаниями на упрощённой системе налогообложения и распространение сбора на услуги банковского эквайринга. Часть небольших компаний предпочитает работать за наличный расчёт, чтобы сократить издержки.

Кроме того, на фоне экономической и геополитической неопределённости люди стремятся иметь запас денег на чёрный день. По данным Росстата, с 2022 по 2025 год реальные доходы населения выросли на 14 %, что позволяет не только больше тратить, но и откладывать часть средств, в том числе в наличной форме.