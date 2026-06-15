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Общество

Почему россияне стали чаще платить наличными, объяснили эксперты

Рост популярности наличных в России эксперты связывают с несколькими факторами: перебоями мобильного интернета и сбоями в работе платёжных сервисов, налоговыми изменениями для малого бизнеса, а также стремлением граждан иметь запас денег на случай непредвиденных ситуаций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Фото: ПАИ

На предпринимателей повлияли повышение НДС, снижение порога выручки для его уплаты компаниями на упрощённой системе налогообложения и распространение сбора на услуги банковского эквайринга. Часть небольших компаний предпочитает работать за наличный расчёт, чтобы сократить издержки.

Кроме того, на фоне экономической и геополитической неопределённости люди стремятся иметь запас денег на чёрный день. По данным Росстата, с 2022 по 2025 год реальные доходы населения выросли на 14 %, что позволяет не только больше тратить, но и откладывать часть средств, в том числе в наличной форме.

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