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Общество

Доля наличных при оплате покупок в России превысила 30%

Доля наличных в расходах россиян в апреле-мае 2026 года достигла 30,2 %, увеличившись на пять процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Платформу ОФД».

Фото: ПАИ

После 10 лет роста безналичных расчётов тренд начал разворачиваться. Если в начале 2025 года на карты и электронные способы оплаты приходилось 75 % покупок, то теперь этот показатель снизился. Одновременно растёт и объём наличных в экономике: по данным ЦБ, в апреле он достиг 20 трлн рублей, увеличившись за год на 14 %.

Чаще всего наличными расплачиваются в южных регионах страны. Лидирует Дагестан (36 % покупок), далее следуют Ингушетия (32 %), Северная Осетия (30 %). Реже всего бумажные деньги используют на Севере – в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Магаданской области (менее 8 %). В Москве этот показатель составляет 10 %.

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