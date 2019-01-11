Румынский театр Nottara представит на Пушкинском фестивале в Пскове «Женитьбу» Гоголя

15:23, 11 января 2019, ПАИ

Театр Nottara из Румынии представит на Пушкинском фестивале в Пскове «Женитьбу» по мотивам пьесы Николая Гоголя. Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, спектакль будет показан 10 февраля в рамках фестивальной программы «Русская классика на современной сцене».

«Совершенно невероятное событие», — такой авторский подзаголовок дал Гоголь своей «Женитьбе». «На первый взгляд кажется, что перед читателем просто анекдот. Человек вроде и хотел жениться, да в последний момент сбежал из-под венца через окно. Но послевкусием по прочтению почему-то остается острое ощущение печали и одиночества», - говорится в анонсе.

Режиссеру спектакля Петру Шерешевскому, знакомому псковским зрителям по созданному им на сцене Псковского драмтеатра «Ревизору» (румынская «Женитьба» создана сразу по окончании работы в Пскове), показалось важным именно это ощущение одиночества. «Его спектакль — история про то, что в сегодняшнем мире один человек так отделен от другого, что уже не хочет никакого контакта. Не способен открыться. Болезнь сегодняшнего мира — социофобия. Виртуальный мир оказывается ближе и комфортнее любого человеческого общения, к тому же женщины и мужчины во многом поменялись социальными ролями. Душа человеческая, как и двести лет назад, жаждет тепла, любви, но страх «другого», боязнь открыться оказываются сильнее», - рассказали в дирекции.

Почти все роли в спектакле исполняют женщины, кроме одной — в ней занят Рареш Андрич, который снялся в фильме Кристиана Мунджу «Бакалавриат».

Спектакль идет на румынском языке с русскими субтитрами. Перевод на румынский и драматургическая адаптация — Богдан Будеш. Постановка и художественное оформление — Петр Шерешевский (Россия). В ролях: Андреа Танасе, Кармен Лопазан, Рареш Андрич, Изабела Нямцу, Люминита Эрга, Лаура Анхель.

Начало - в 21:00, малая сцена, цена 500-1200 рублей.

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут без антракта.

Бухарестский театр Nottara был основан в 1947 году и первоначально носил название «Театр армии», затем был переименован в честь выдающегося румынского актера Константина Ноттары. В 1950-60-е годы во главе труппы стоял артист Георгий Враца, а после его кончины театр возглавила драматург Хория Ловинеску. Сегодня театр возглавляет Марианна Чепуш. Наряду с румынской классикой театр Nottara традиционно уделяет немало внимания русской драматургии и прозе: среди любимых авторов — Достоевский, Чехов и Горький.

Организаторы Пушкинского фестиваля поблагодарили Богдана Будеша, Олега Лоевского и Ралуку Радулеску за помощь в организации этих гастролей.

Заказ и бронирование билетов - на сайте Пушкинского фестиваля.