Псковский музей-заповедник вошёл в топ-50 самых посещаемых музеев России

10:14, 09 июня 2026, ПАИ

Газета The Art Newspaper Russia опубликовала топ-50 самых посещаемых музеев страны за 2025 год. Псковский музей-заповедник занял 30-е место с результатом 824 821 посетитель, что на 12% больше количества посетителей за 2024 год, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

2025 год для Псковского музея оказался крайне плодотворным, отметили в пресс-службе, в частности, открыт обновлённый Детский музейный центр, масштабные выставки: «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков», «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада», военной графики, выставки на 100-летие со дня рождения Алексея Аникеёнка, Элия Белютина и Петра Оссовского и многие другие.