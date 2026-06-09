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Культура

Псковский музей-заповедник вошёл в топ-50 самых посещаемых музеев России

Газета The Art Newspaper Russia опубликовала топ-50 самых посещаемых музеев страны за 2025 год. Псковский музей-заповедник занял 30-е место с результатом 824 821 посетитель, что на 12% больше количества посетителей за 2024 год, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

2025 год для Псковского музея оказался крайне плодотворным, отметили в пресс-службе, в частности, открыт обновлённый Детский музейный центр, масштабные выставки: «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков», «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада», военной графики, выставки на 100-летие со дня рождения Алексея Аникеёнка, Элия Белютина и Петра Оссовского и многие другие.

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