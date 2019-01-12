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Общество

До -10 похолодает ночью в Псковской области

Ночью в Псковской области термометры покажут от -5 до -10 градусов, днём 13 января прогнозируется от 0 до -5. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на  данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В целом в воскресенье ожидается облачная погода, небольшой снег. Прогнозируется ветер юго-западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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