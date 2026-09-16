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Общество

В России представили новый дорожный знак для парковки автомобилей многодетных семей

Новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей представили на Международном фестивале молодежи, пишет РБК.

Фото: Минтранс России

На знаке на синем фоне размещена белая буква «P», а под ней – символ семьи с тремя детьми. Первый заместитель министра транспорта Константин Пашков представил новый знак вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Дизайн выбрали по итогам опроса, который Минтранс проводил в июле. Участникам предложили семь вариантов, победивший набрал 46% голосов. Всего в голосовании приняли участие почти 4 тыс. человек.

Сейчас Минтранс готовит изменения в правила дорожного движения. Следующим этапом станет внесение соответствующих изменений в ГОСТ.

«После этого новый знак сможет появиться на улицах страны и стать частью большого проекта по созданию комфортной и семейно ориентированной городской среды», – сообщили в ведомстве.

О планах ввести специальный знак для парковки автомобилей многодетных семей Минтранс сообщал в мае. Тогда ведомство рассчитывало утвердить его до конца 2026 года. Одновременно рассматривалась возможность сделать бесплатной парковку для двух автомобилей семей, в которых воспитываются четверо и более детей.

В июле Минтранс также внес изменения в методические рекомендации по организации парковок в городах. Согласно документу, многодетным семьям с четырьмя и более детьми рекомендуется предоставлять бесплатную парковку сразу для двух автомобилей.

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