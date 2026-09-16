В России представили новый дорожный знак для парковки автомобилей многодетных семей
Новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей представили на Международном фестивале молодежи, пишет РБК.
На знаке на синем фоне размещена белая буква «P», а под ней – символ семьи с тремя детьми. Первый заместитель министра транспорта Константин Пашков представил новый знак вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Дизайн выбрали по итогам опроса, который Минтранс проводил в июле. Участникам предложили семь вариантов, победивший набрал 46% голосов. Всего в голосовании приняли участие почти 4 тыс. человек.
Сейчас Минтранс готовит изменения в правила дорожного движения. Следующим этапом станет внесение соответствующих изменений в ГОСТ.
«После этого новый знак сможет появиться на улицах страны и стать частью большого проекта по созданию комфортной и семейно ориентированной городской среды», – сообщили в ведомстве.
О планах ввести специальный знак для парковки автомобилей многодетных семей Минтранс сообщал в мае. Тогда ведомство рассчитывало утвердить его до конца 2026 года. Одновременно рассматривалась возможность сделать бесплатной парковку для двух автомобилей семей, в которых воспитываются четверо и более детей.
В июле Минтранс также внес изменения в методические рекомендации по организации парковок в городах. Согласно документу, многодетным семьям с четырьмя и более детьми рекомендуется предоставлять бесплатную парковку сразу для двух автомобилей.