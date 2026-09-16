Воинские захоронения в Глубоком и Кирово благоустроили в Опочецком районе

08:28, 16 сентября 2026, ПАИ

Работы по сохранению воинских захоронений завершены в Опочецком районе в рамках федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» (госпрограмма «Развитие культуры»). Об этом рассказал глава муниципалитета Юрий Ильин.



Фото: глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём канале в MAX



Фото: глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём канале в MAX



Фото: глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём канале в MAX



Фото: глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём канале в MAX







Проведён текущий ремонт объекта культурного наследия регионального значения - «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1944 году» в деревне Глубокое. Также выполнено благоустройство территории воинского захоронения в деревне Кирово.

Глава округа подчеркнул, что это не просто ремонт и благоустройство, а долг перед теми, кто защищал Родину. Важно, чтобы места памяти были ухоженными и достойными, чтобы сюда могли приходить жители, школьники и семьи - помнить и рассказывать детям о подвиге предков.