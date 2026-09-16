Работавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет пенсионеры могут получать доплату к пенсии

10:41, 16 сентября 2026, ПАИ

Неработающие пенсионеры, которые не менее 30 лет трудились в сельском хозяйстве, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25%. В 2026 году размер такой доплаты составляет 2 396,17 рубля в месяц, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, для жителей сельской местности также предусмотрен ряд других мер поддержки. В их числе – сельская ипотека по ставке до 3% годовых, помощь в строительстве и ремонте жилья, а также программы «Земский доктор» и «Земский учитель», предусматривающие выплаты от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

«Есть меры и для тех, кто десятилетиями работал на земле. Неработающие пенсионеры, которые не менее 30 лет трудились в сельском хозяйстве, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25%. В 2026 году такая доплата составляет 2396,17 рубля в месяц», – рассказала Яна Лантратова.

Омбудсмен отдельно обратила внимание на условия предоставления сельской доплаты. В частности, если пенсионер уже приобрел право на повышенную выплату, последующий переезд в город не является основанием для ее отмены.

«Нужно добиться, чтобы расстояние до большого города не превращалось в расстояние до собственных прав. И чтобы человек, выбирающий жизнь и работу на селе, понимал: государство не просит его мириться с меньшими возможностями. Напротив – помогает эти возможности создать», – подчеркнула Яна Лантратова.

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