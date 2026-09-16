«Школа будущих родителей»: как кадровый центр помогает мамам в декрете

09:48, 16 сентября 2026, ПАИ

Служба занятости Псковской области предлагает мамам в декрете и тем, кто только планирует родить ребёнка, целый набор возможностей для развития и карьерного роста: бесплатное обучение, профориентационное тестирование, психологическую поддержку и женский клуб. О том, как зарегистрироваться, какие гарантии даёт государство и как совместить работу с материнством, в рамках проекта «Школа будущих родителей» рассказала сотрудник службы занятости Псковской области Марина Петрова.

Проект «Школа будущих родителей» направлен на информирование молодых семей о планировании, воспитании и рождении детей и о мерах социальной поддержки для семей с детьми.

В рамках реализации программы на сайте ПАИ выйдет серия интервью с ведущими экспертами, в том числе с врачами и педагогами, о планировании, рождении, воспитании и образовании детей, а также о возможностях и перспективах для семей с детьми, об их социальной и иной поддержке, юридических нюансах в области семейного права.