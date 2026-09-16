Как распознать первые признаки болезни у ребёнка и когда пора в поликлинику, рассказали врачи

09:15, 16 сентября 2026, ПАИ

Осенью дети чаще сталкиваются с простудными заболеваниями, однако не каждый насморк или кашель можно считать обычной ОРВИ. Родителям важно обращать внимание не только на температуру, но и на дыхание, общее состояние ребёнка и изменения его поведения. Как не упустить опасные симптомы, рассказали врачи на «Радио Дача» (101.5 FM) в проекте «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

Один из главных тревожных признаков – нарушение дыхания. Если ребёнок дышит заметно чаще обычного, при вдохе втягивает живот под рёбрами, а в груди появляются свист или хрипы, необходимо обратиться к врачу. Если губы или кожа приобретают синюшный оттенок, следует немедленно вызвать скорую помощь. Проблемы с дыханием нельзя откладывать до утра.

Не менее важно оценивать общее состояние ребёнка. Высокая температура сама по себе не всегда говорит о тяжести заболевания: если ребёнок остаётся активным, играет и нормально пьёт, ситуация может быть менее тревожной. Но вялость, необычная сонливость, заторможенность, отсутствие реакции на вопросы, отказ от еды и особенно воды должны насторожить родителей.

Особое внимание требуется детям первых месяцев жизни. Если ребёнку меньше трёх месяцев и температура поднялась выше 38 градусов, необходимо вызвать врача. Тревожными признаками у младенца также являются отказ от груди, уменьшение количества мокрых подгузников и необычная сонливость.

При обычной простуде насморк и кашель у детей могут сохраняться 7–10 дней. Однако, если насморк продолжается около двух недель, выделения становятся густыми, зелёными или в них появляется кровь, ребёнка необходимо показать врачу. Осмотр также требуется при кашле, который мешает спать, сопровождается свистом или приступами удушья.

Особенно важно не пропустить так называемый «лающий» кашель. Если кашель напоминает лай собаки или тюленя, усиливается ночью и сопровождается шумным вдохом, это может быть признаком крупа – воспаления гортани. В такой ситуации медицинская помощь нужна незамедлительно.

Есть ориентиры и по температуре. Поводом для обращения к врачу становится жар выше 38 градусов, который держится более трёх дней, температура, которую не удаётся снизить препаратами, а также её повышение до 40 градусов.

При этом родителям рекомендуют обращать внимание прежде всего на изменения в привычном поведении ребёнка. Если его состояние кажется необычным или вызывает тревогу, лучше перестраховаться и обратиться за медицинской помощью. Особенно важно не затягивать при признаках крупа, обезвоживания или нарушения дыхания.