Пропавшего в Петербурге Семёна Федосеева ищут в Псковской области

10:13, 16 сентября 2026, ПАИ

Пропавшего в Санкт-Петербурге 28-летнего Семёна Федосеева разыскивает поисковый отряд «ЛизаАлерт», сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Местонахождение 28-летнего жителя Санкт-Петербурга неизвестно с 26 июля 2026 года. По данным поисковиков, пропавший может находиться в Псковской области. Его рост – 175 сантиметров, у него среднее телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза. Одежда неизвестна.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Семёна Федосеева, просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. Поисковому отряду требуется помощь добровольцев.

Ранее сообщалось, что в Пскове разыскивают 47-летнего Андрея Соловьёва, местонахождение которого неизвестно с 19 июля.