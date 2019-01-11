Павел Мамаев проведёт футбольный матч в «Бутырке»

19:00, 12 января 2019, ПАИ

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев проведёт футбольный матч на территории Бутырского следственного изолятора, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката спортсмена Игоря Бушманова.

«Павел Мамаев собирается сыграть в футбол на территории СИЗО «Бутырка», там есть небольшой плац, где будет организовано футбольное поле. Матч планируется провести между заключенными. Такой благотворительной направленности социальный проект, чисто поддержать психологическое состояние лиц, находящихся в СИЗО», — сказал адвокат. Он добавил, что поскольку московский СИЗО №2 скоро закроют и превратят в музей, то матч станет «ярким моментом, историческим завершением существования «Бутырки».

«Желающих принять участие много, поэтому, скорее всего, будет несколько матчей. Это просто социальный проект», - сказал Игорь Бушманов. При этом он затруднился сказать, примет ли участие в матчах другой футболист из «Бутырки» Александр Кокорин.

Дата спортивного мероприятия, отметил адвокат, вероятно, будет определена на следующей неделе.

Напомним, что Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе, где избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В этой драке пострадал попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин.

Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью и побоях, совершенных группой лиц, а также в хулиганстве. Александр Кокорин обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенному группой лиц (2 эпизода), а также в хулиганстве. Обвинение по этим же статьям предъявили Александру Протасовицкому. Кирилл Кокорин обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью (2 эпизода) и побоях, совершенных группой лиц, а также в хулиганстве.

Срок ареста для Павла Мамаева и Александра Кокорина продлён до 8 февраля.