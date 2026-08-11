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Спорт

Сергей Бухаров: День физкультурника в Пскове прошёл с участием новых партнёров и множества спортплощадок

День физкультурника в Пскове во второй раз прошёл с насыщенной программой с утра до поздней ночи. К празднованию присоединились новые партнёры, а традиционные мероприятия стали добрыми традициями. Об этом председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров рассказал в программе «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Сергей Бухаров. Фото: ПАИ

«Второй год мы совместно с министерством спорта Псковской области День физкультурника активно насыщаем мероприятиями, чтобы целый день с утра и до самой поздней ночи любители спорта, гости и жители города могли поучаствовать, – рассказал Бухаров. – В этом году у нас добавились мероприятия совместно с нашими партнёрами. К празднованию Дня физкультурника подключился универсальный спортивный комплекс «Электрон». Приятно, что появляется больше партнёров».

По его словам, хорошей традицией стала пробежка «5 вёрст». «Это дружеская пробежка, уже второй год коллеги подключаются активно. За это им огромное спасибо. Около 400 человек вышли на старт. Приятное начало дня», – отметил председатель комитета.

Он также рассказал о других мероприятиях. «Традиционно в этот день у нас проводились турниры по пляжному волейболу, ночной пробег, который провела спортивная школа «Надежда». Старт был в 23:00. Начали с пробежки и закончили пробежкой. Это тоже стало доброй традицией», – сообщил Бухаров.

В этот день также прошли региональный этап всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч», первенство Северо-Западного федерального округа по футболу и соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup. «Площадок было довольно-таки большое количество. Есть, конечно, к чему стремиться. Я думаю, что в следующем году программа станет насыщеннее и интереснее для всех желающих», – заключил Сергей Бухаров.

Напомним, что в праздновании Дня физкультурника в регионе поучаствовало более трёх тысяч человек. Как это было – в фоторепортаже на сайте ПАИ.

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