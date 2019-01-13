День российской печати отмечается сегодня

10:32, 13 января 2019, ПАИ

Сегодня, 13 января, в России отмечается День российской печати — профессиональный праздник работников периодической печати, СМИ, журналистов.

Этот праздник был установлен в 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати». Дата празднования связаны с историей выхода в свет первой российской печатной газеты «Ведомости», которая начала издаваться по указу Петра I, который сам нередко становился её корреспондентом, (2) 13 января 1703 года.

Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия — «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».