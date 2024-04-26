Каменную кладку полов восстанавливают специалисты в нижнем ярусе Изборской башни Псково-Печерского монастыря
В нижнем ярусе Изборской башни Псково-Печерского монастыря восстанавливают каменную кладку полов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
«Отреставрированы и укреплены стены внутри и снаружи. Закончен монтаж балок внутренних перекрытий. Проведена обработка специальными составами для огнезащиты и предотвращения разрушения под воздействием высокой влажности», – отметили специалисты.
Изборская башня имеет подковообразную форму. Её отличает наличие ворот, ведущих на Святую горку. При создании стен Псково-Печерского монастыря были использованы новые приёмы крепостного строительства. Вместо длинных коридоров – захабов – въезд в крепость оформлялся как проезд не по центру, а справа, под башней. Приём, удобный для ведения обороны, отметили эксперты.
Особенность башни – бойницы с нишами, которых нет у других башен. Одна из них устроена в стене рядом с башней для защиты ворот.
Каменную кладку полов восстанавливают специалисты в нижнем ярусе Изборской башни Псково-Печерского монастыря
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