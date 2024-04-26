80 елей посадили в Порхове
Вдоль железнодорожного полотна рядом с улицей Зелёной в Порхове посадили 80 елей, пишет газета «Порховский вестник».
Жительница Порхова Ирина Пучинина в ходе прямой линии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с жителями региона 7 декабря 2023 года пожаловалась на спил железнодорожниками сосен и елей вдоль железной дороги. Губернатор тогда заверил порховичку, что образованный при спиле мусор вывезут, а весной посадят новые деревья.
В адрес руководства железной дороги из администрации Порховского района поступило письмо с требованием привести полосу отвода вдоль железнодорожных путей в порядок. С помощью специальной техники участок полосы расчистили и подготовили для высадки деревьев, написали в издании.
Глава администрации Порхова Василий Федулов присутствовал при высадке деревьев. Саженцы высадили специалисты Порховского лесничества, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Руслан Ахтямов и представители «Движения первых».
Саженцы елей закупило руководство железной дороги в Бежаницком питомнике, а муниципальное предприятие «Водоканал» доставило воду для полива деревьев, заключили в газете.
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