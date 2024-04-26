У семерых клещей в Псковской области нашли смертельную для человека болезнь

18:19, 26 апреля 2024, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 30 человек, сообщили ПАИ в медицинском учреждении.

Из 30 исследованных клещей у семерых нашли боррелиоз. Двое людей сдали кровь на анализы – результаты отрицательные.

Напомним, что первый случай присасывания клеща в Псковской области в 2024 году был зарегистрирован 19 марта.