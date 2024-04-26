У семерых клещей в Псковской области нашли смертельную для человека болезнь
За прошедшую неделю в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 30 человек, сообщили ПАИ в медицинском учреждении.
Из 30 исследованных клещей у семерых нашли боррелиоз. Двое людей сдали кровь на анализы – результаты отрицательные.
Напомним, что первый случай присасывания клеща в Псковской области в 2024 году был зарегистрирован 19 марта.
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