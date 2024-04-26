В Пскове заработала региональная площадка научно-практической конференции «Интеллектуальная цифровая экономика и индустрия 5.0»

19:52, 26 апреля 2024, ПАИ

В Псковском государственном университете стартовала работа площадки «Региональные цифровые экосистемы и технологии» в рамках конференции «Интеллектуальная цифровая экономика и индустрия 5.0: проблемы и перспективы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Организатором мероприятия выступил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Высшая инженерно-экономическая школа, Институт промышленного менеджмента и экономики, кафедра ЮНЕСКО, НИЛ «Политехинвест») совместно c рядом вузов, научных и общественных организаций – официальных организаторов конференции. Конференция проходит при участии партнёров – Центра кластерного развития и Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Вольное экономическое общество России», Международного союза экономистов.

Участниками мероприятия стали специалисты научных учреждений, сотрудники предприятий, научно-исследовательских институтов, преподаватели и научные сотрудники вузов, студенты, аспиранты и молодые учёные университетов, преподаватели и студенты учреждений среднего профессионального образования.

Работа региональной площадки в ПсковГУ прошла в двух подсекциях – «Цифровые технологии финансовой среды» и «Управление безопасностью региона в условиях цифровой трансформации», в ходе которых специалисты обсудили роль инновационных технологий в транспортно-логистических системах, применение диджитал-решений в развитии логистической и таможенной инфраструктуры стран ЕАЭС, цифровые трансформации финансового рынка и другие вопросы.

Добавим, цель конференции – анализ современного состояния экономики с учётом внешних глобальных вызовов в условиях новой реальности, в том числе и таких, как политические и экономические санкции, углеродная нейтральность, изучение проблем формирования интеллектуальной цифровой экономики, цифровой трансформации отраслей и т. д.