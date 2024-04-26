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Названы победители региональных конкурсов профмастерства в сфере образования Псковской области

В Псковской области завершились испытания региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Учитель-дефектолог года России», «Педагог-психолог России». Торжественная церемония, посвящённая чествованию победителей конкурса, состоялась сегодня, 26 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Названы победители региональных конкурсов профмастерства в сфере образования Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Мероприятие прошло на площадке псковской гимназии № 29.

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков поздравил победителей и всех участников конкурса.

Победителем областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» стал учитель физики и математики Бежаницкой средней школы Дмитрий Спиридонов. Воспитателем года названа музыкальный руководитель детского сада «Золотой петушок» Тямшанской гимназии Псковского района Ольга Павленко.

Победитель регэтапа конкурса «Педагог-психолог России» – специалист псковского детского сада № 28 «Искорка» Нина Умнова. Лучшим педагогом-дефектологом признана учитель-логопед детского сада № 48 «Лучик» города Пскова Галина Тарасова.

Дипломы, а также специальные призы Псковского областного Собрания депутатов, Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ и уполномоченного по правам человека в регионе получили победители.

Прошедшие регэтапы конкурсанты представят Псковскую область на всероссийском уровне.

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