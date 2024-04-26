Приуроченное к 38-й годовщине чернобыльской катастрофы памятное мероприятие прошло в центре Острова

22:26, 26 апреля 2024, ПАИ

Памятное мероприятие «Это не должно повториться!», приуроченное к 38-й годовщине чернобыльской катастрофы, прошло в центре Острова. Об этом сообщил глава района Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

К памятному мемориалу пришли ликвидаторы техногенной аварии, родные и друзья погибших чернобыльцев, официальные лица муниципалитета, общественники, члены молодёжных и общественных организаций и объединений.

К участникам митинга обратились председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов района Вячеслав Коев, военный комиссар Острова, Островского, Палкинского и Пыталовского районов Алексей Долженко, президент Псковской областной общественной организации «Дети Чернобыля» Лидия Панкевич, островская поэтесса Татьяна Алексеева.

«Собравшиеся отдали дань памяти всем, кто ценой своей жизни спас современников и будущие поколения от вышедшего из-под контроля мирного атома. Для многих ликвидаторов последствий чернобыльской аварии командировка к месту АЭС была не только служебной обязанностью, это был единый порыв людей внести свою лепту в очень опасное, но важное дело. Островичи здесь не были исключением», – отметил Дмитрий Быстров.

После того как участники митинга почтили память жертв чернобыльской катастрофы минутой молчания, к памятному мемориалу были возложены живые цветы.