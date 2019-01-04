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Политика

Белорусская оппозиционная партия призвала ограничить трансляцию российского ТВ и шире внедрять белорусский язык в обиход

В Республике Беларусь оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) на заседании своего сойма объявила 2019-й годом белорусского языка, в связи с чем призвала власти и граждан шире внедрять его в обиход, а также ограничить в стране трансляцию российских телеканалов.

Как передает «Интерфакс», в заявлении БНФ говорится, что беларусский язык является одним из «важнейших факторов национальной безопасности» в условиях активизации «информационных атак против Белоруссии».

БНФ призвал жителей республики изучать и совершенствовать владение белорусским языком, а также использовать его во всех жизненных ситуациях, инициировать создание белорусскоязычных групп и движений в учебных заведениях разных уровней. Кроме того, партия призвала всех белорусов во время переписи населения в октябре 2019 года указать белорусский язык в качестве родного языка и языка повседневного общения дома.

Местный бизнес авторы заявления призвали использовать белорусский язык в рекламных кампаниях, в оформлении товаров и в коммуникации с покупателями.

Также БНФ потребовала от властей республики ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их программами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из других стран.

Помимо того, партия требует от властей принятия актов законодательства на белорусском языке и призывает расширить использование белорусского языка в системе образования.

В партии напомнили, что с 1 января 2019 года все интернет-сайты государственных органов, предприятий и организаций республики должны иметь белорусскоязычные версии, и заявили, что будут "пристально отслеживать исполнение этой нормы законодательства".

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