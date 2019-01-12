За 7 лет число участников военной ипотеки в России выросло почти в 3 раза

20:01, 13 января 2019, ПАИ

Численность военнослужащих – участников программы «военной ипотеки» (накопительно-ипотеченой системы, НИС) Минобороны России на данный момент составляет 247 тысяч человек. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникацией военного ведомства, в сравнении с 2012 годом численность участников программы возросла в 2,9 раза.

При этом в 2018 году в реестр участников НИС было включено 41 тысяч военнослужащих, что на 28% больше планового показателя.