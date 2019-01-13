День создания трубопроводных войск России отмечается 14 января

08:45, 14 января 2019, ПАИ

14 января свой профессиональный праздник отмечают Трубопроводные войска России. Об этом сообщает портал calend.ru.

22 ноября 1951 года председатель совета министров Иосиф Сталин подписал постановление об изготовлении опытного образца трубопровода нового поколения. Военному министерству СССР и Миннефтепрому было поручено провести совместные испытания трубопровода в полевых условиях. 14 января 1952 года на основании принятого постановления военный министр СССР маршал Советского Союза А. М. Василевский подписал директиву, в которой предписывалось сформировать первый отдельный батальон перекачки горючего. Именно дата подписания директивы и стала днем рождения трубопроводных войск.

Постепенно первые подразделения трубопроводных войск превратились в регулярные войска, а к концу 80-х годов были проведены лучшие в мире полевые сборно-разборные магистральные трубопроводы. В настоящее время трубопроводные войска входят в состав Центрального управления топлива и горючего и не имеют аналогов в иностранных армиях. За несколько десятков лет конструкторами, инженерами, воинами-трубопроводчиками, рабочими были созданы, разработаны и приняты на вооружение различные комплекты полевых магистральных трубопроводов, не имеющие мировых аналогов, машины для их монтажа и подвижные средства перекачки.

Сегодня основное «вооружение» войск составляют трубопроводы, трубомонтажная техника и другие средства механизации работ, а также специальные автомобили и средства связи. А главной их задачей является обеспечение непрерывной доставки горючего на значительные расстояния.