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Общество

Приставы Псковской области завершили процедуру выдворения 12 иностранцев

Псковские приставы завершили процедуру выдворения 12 иностранцев, нарушивших закон, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

Всего за пределы России отправили 12 иностранных граждан, в том числе 10 жителей Азербайджана и двух граждан Узбекистана.

Иностранные граждане решением суда были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания (проживания) в стране. Также домой отправлены и те граждане, которые пытались пересечь границу. Такие попытки неоднократно пресекали сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области.

Сотрудники отделения специального назначения Управления ФССП России по Псковской области осуществили препровождение иностранных граждан в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге для завершения процедуры административного выдворения.

В соответствии с действующим законодательством, в ближайшие пять лет въезд на территорию РФ для выдворенных граждан закрыт.

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