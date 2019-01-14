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Происшествия

Невельская пенсионерка погибла из-за неосторожного обращения мужчины с огнём

13 января в 0:02 в Невельском районе в деревне Таланкино сгорел жилой дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в огне погибла 85-летняя хозяйка дома. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем 62-летнего мужчины, которого удалось спасти.

В 8:05 в Пскове на улице Чехова сгорел мусор на площади 2 квадратных метра. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В 16:05 в Островском районе в деревне Тележники сгорела баня из-за нарушения правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Спасены жилой дом и хозпостройка.

14 января в 0:29 в Печорах на улице Овражной сгорел жилой дом. Причиной пожара стала неисправность отопительной печи.

В 3:53 в Пскове на улице Софьи Перовской в двухэтажной бане помещение первого этажа выгорело по всей площади, второй этаж оказался закопчён. Причины возгорания устанавливаются.

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