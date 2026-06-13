Мошенники запустили фейки об изменении условий семейной ипотеки

15:59, 13 июня 2026, ПАИ

На фоне обсуждения новых параметров семейной ипотеки в соцсетях начали массово распространяться слухи о якобы уже утверждённых изменениях программы с ухудшением условий. Под видом риелторов и экспертов рынка недвижимости мошенники предлагают помощь в оформлении ипотеки на действующих условиях, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей компаний по кибербезопасности.

Аферисты делятся «эксклюзивной информацией» из «инсайдерских источников»: например, что ставку по ипотеке будут рассчитывать в зависимости от количества детей (от 0 до 12 % для семей с одним ребёнком) или что цена на первичное жильё вырастет на 15–20 % к сентябрю.

Как отметили в ГК «Солар», аферисты также создают поддельные сайты агентств недвижимости с ценами ниже рыночных, а для бронирования просят внести задаток на личную карту и после получения денег исчезают. Другая схема – фишинговые ссылки на онлайн-встречи, которые ведут к установке вредоносного ПО, способного перехватывать пароли и данные банковских карт.