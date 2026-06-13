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Общество

Опасность после зачисления: как мошенники обманывают абитуриентов

Злоумышленники создают поддельные сервисы для оплаты проживания в студенческих общежитиях, а после получения денег исчезают, оставляя абитуриентов без жилья. Об этом РИА Новости рассказали в компании «Солар».

Фото: ПАИ

По данным экспертов, мошенники подстерегают жертв уже после поступления в вуз, когда кажется, что основные опасности позади. Помимо фиктивной оплаты общежития, аферисты создают клоны официальных каналов учебных заведений, где предлагают ускоренную проверку документов или консультацию куратора. Таким образом они пытаются получить персональные данные и информацию о банковских картах.

Ещё одна распространённая схема – рассылка вредоносного программного обеспечения под видом обычных файлов с рейтинговыми списками. С помощью таких программ злоумышленники крадут пароли и личные сведения.

Генеральный директор Secure-T Харитон Никишкин отметил, что абитуриенты переживают стресс во время поступления, что делает их особенно уязвимыми. Он посоветовал следовать правилу нулевого доверия и с осторожностью относиться к любым контактам с вузом вне официальных каналов связи.

Ранее МВД России предупредило жителей страны о новом способе мошенничества на маркетплейсах. Подробнее читайте здесь.

Также в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ назвали пять наиболее распространённых предлогов, которые используют мошенники для получения кода авторизации на портале «Госуслуги».

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