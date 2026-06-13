Суммарный ущерб от мошенников в Псковской области за пять месяцев превысил 130 млн рублей

13:30, 13 июня 2026, ПАИ

Общее количество потерпевших от мошеннических действий с января по май 2026 года в Псковской области составило 199 человек, а суммарный ущерб превысил 130 млн рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Согласно ежесуточным оперативным сводкам, наиболее распространённой схемой остаётся перевод средств на так называемый «безопасный счёт» (117 случаев). На втором месте – мошенничество при покупке товаров в интернете (39 случаев). Далее следуют предложения о дополнительном заработке (28 случаев), «освобождение» от ответственности (11 случаев) и неправомерный доступ к аккаунтам в социальных сетях (два случая).

По всем противоправным деяниям возбуждены уголовные дела, правоохранительные органы принимают необходимые меры для расследования и привлечения виновных к ответственности.

В УМВД призвали граждан не оставаться равнодушными и быть бдительными. При поступлении подозрительных предложений или в случае совершения мошенничества полиция рекомендует незамедлительно обращаться по телефону 102 или 112.