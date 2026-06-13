СК: 14-летнего школьника убили из-за пакета с продуктами

16:22, 13 июня 2026, ПАИ

В Башкирии задержан 21-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 14-летнего подростка. Поводом для нападения стал пакет с продуктами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, трагедия произошла днём 12 июня. Возле одного из многоквартирных домов на улице Нефтяников в селе Кандры злоумышленник увидел выходящего из магазина подростка с пакетом и решил завладеть его имуществом. Молодой человек несколько раз ударил школьника ножом, после чего скрылся с похищенным.

От полученных ранений ребёнок скончался недалеко от места происшествия. Подозреваемого удалось задержать в тот же день: его нашли на одной из улиц того же населённого пункта.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли нож и другие предметы, имеющие значение для следствия. Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и очевидцы.