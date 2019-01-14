Козы и овцы из Венгрии не прошли проверку в Псковской области

12:48, 14 января 2019, ПАИ

Коз и овец из Венгрии не пропустили на границе Псковской области.18 голов мелкого рогатого скота не прошли ветеринарный контроль, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проведении ветеринарного контроля на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в МАПП Бурачки запрещен

ввоз 12 коз и 6 овец. Мелкий рогатый скот следовал автомобильным транспортом из венгерской деревни Буди в Московскую область.

В ходе проведения документарной проверки инспекторы обнаружили несоответствие сведений, заявленных в ветеринарном сертификате Венгрии, фактически перемещаемому товару. Кроме того, инспекторы выявили нарушение сроков проведения карантирования животных, установленных в качестве условий ввоза животных на территорию Российской Федерации. Ветеринарные требования предусматривают карантирование животных на территории страны-экспортера не менее 28 дней, однако, по данным ветеринарного сертификата Венгрии, карантирование проводилось в течение 24 дней.

Также в ветеринарном сертификате Венгрии отсутствовала информация о методах обработки животных против лептоспироза, эктопаразитов, проведенной дегельминтизации, о проведенных исследованиях на инфекционный эпидидимит, а в приложении к ветсертификату – информация о месте проведения исследований на выявление вируса Шмалленберга.

Ввоз мелкого рогатого скота на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен. Животные возвращены на сопредельную территорию.

