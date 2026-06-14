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Общество

Госпитализация из-за ДТП: в Пустошке водитель не пропустил подростка на мотоцикле

Женщина за рулём автомобиля Geely, по словам очевидцев, поворачивала с главной дороги и не пропустила мотоцикл под управлением подростка. Авария произошла возле дома № 53 на улице Октябрьской в Пустошке, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • ДТП в Пустошке
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Пустошке
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Пустошке
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Пустошке
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Пустошке
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Пустошке
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Пустошке
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Пустошке
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Пустошке
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

В результате ДТП подросток госпитализирован.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.

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