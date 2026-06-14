Госпитализация из-за ДТП: в Пустошке водитель не пропустил подростка на мотоцикле

22:50, 14 июня 2026, ПАИ

Женщина за рулём автомобиля Geely, по словам очевидцев, поворачивала с главной дороги и не пропустила мотоцикл под управлением подростка. Авария произошла возле дома № 53 на улице Октябрьской в Пустошке, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

















В результате ДТП подросток госпитализирован.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.