В Псковской области двое подростков госпитализированы после прогулки на квадроцикле
Дорожно-транспортное происшествие на квадроцикле произошло в деревне Клинцево Великолукского района. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В результате происшествия пострадали подростки 14 и 15 лет. Они госпитализированы.
На месте работают спасатели, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
За осквернение Вечного огня грозит наказание: псковская полиция выступила с предупреждением
«Звуки мира»: индийские ситары и шотландская волынка звучали под сводами Покровской башни
Александр Козловский: Лёгкая промышленность – это сфера, объединяющая людей труда и высокой ответственности
Депутат Псковской гордумы Григорий Стороненков награждён грамотой губернатора Псковской области
Искренне и на одной ноте: Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского в Пскове объявили закрытым