В Псковской области двое подростков госпитализированы после прогулки на квадроцикле

21:46, 14 июня 2026, ПАИ

Дорожно-транспортное происшествие на квадроцикле произошло в деревне Клинцево Великолукского района. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

В результате происшествия пострадали подростки 14 и 15 лет. Они госпитализированы.

На месте работают спасатели, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.