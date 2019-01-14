Тело 27-летнего молодого человека найдено в одной из квартир Пскова

13:27, 14 января 2019, ПАИ

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в Пскове тела 27-летнего молодого человека с колотым ранением ноги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Согласно заключению медицинского судебного исследования, пострадавший скончался от кровопотери. По данному факту следственный отдел по Пскову СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, 1 января в процессе новогоднего застолья между хозяином квартиры и его собутыльником произошла ссора, в ходе которой мужчина нанёс гостю колотое ранение голени. В результате массивной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия. Тело его было обнаружено в этот же день.

В настоящее время нападавшему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.