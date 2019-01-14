«Свидетельские показания» покажет красноярский «Театр на крыше» на Пушкинском фестивале в Пскове

17:16, 14 января 2019, ПАИ

11 февраля в Приказных палатах Псковского кремля красноярцы представят спектакль по новой пьесе Дмитрия Данилова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Дмитрий Данилов - романист («Горизонтальное положение», «Описание города», «Есть вещи поважнее футбола»), поэт, журналист, неоднократный

номинант и лауреат крупнейших российских литературных премий, в последние годы обратился к драматургии. Его пьесы «Человек из Подольска» и «Сережа очень тупой» претендуют на звание самых репертуарных в России: их ставят повсюду – от крупнейших московских театров до крошечных провинциальных. За «Человека из Подольска» Данилов получил «Золотую маску» в номинации «Лучший драматург».

«Свидетельские показания» – новая пьеса Данилова, и первым ее превратил в спектакль негосударственный «Театр на крыше» из Красноярска. Спектакль поставил Семен Александровский в своей фирменной аскетичной манере, отвергающей яркие формы театральности. Вместе с псковичами спектакль впервые увидит и специально приезжающий на показ автор пьесы – Дмитрий Данилов», - рассказали в дирекции.

Красноярскому независимому творческому проекту «Театр на крыше» в 2019 году исполнится восемь лет. У театра нет своей труппы и здания, все постановки, в которых играют актеры разных красноярских театров, он показывает на арендованных площадках (летом – на крышах домов, под открытым небом). Для «Театра на крыше» ставили спектакли Дмитрий Егоров, Юрий Квятковский, Антон Безъязыков, Алессандра Джунтини и многие другие известные российские режиссеры. Проект работает преимущественно с современной драматургией и нетривиальной театральной формой.

Премьера спектакля состоялась 21 июня 2018 года. Постановка «Свидетельские показания» вошла в лонг-лист лучших спектаклей России национальной театральной премии «Золотая маска» и стала участником внеконкурсной программы «Маска Плюс».

«Главная тема здесь – то, как мы воспринимаем другого человека, как работает наше воображение. Облик отсутствующего главного героя формируется через показания знакомых с ним людей. И то, что они о нем говорят, в большей степени говорит о них самих, чем об этом человеке», - отметил режиссер спектакля Семен Александровский.

«Дежурное сочувствие, скрывающее полное отсутствие эмпатии, сыграно красноярскими артистами с едва заметной иронией, отстраненно. Портрет погибшего собирается по кусочкам, но становится всё более смутным и таинственным. И чем более откровенны свидетели, тем меньше доверия

вызывают их слова», - сказал театральный критик Юлия Клейман.

Спектакль будет показан в рамках специальной программы Пушкинского фестиваля «Современный писатель в современном театре».

В спектакле заняты актеры: Мария Алексеева, Екатерина Мишанина, Даниил Коновалов, Алексей Попов. Соло на трубе – Павел Павский.

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут без антракта 11 февраля, 21:00, Приказные палаты. Для зрителей 18+. Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут без антракта. Цена билета 1000 рублей. Заказ и бронирование билетов на сайте Пушкинского фестиваля.