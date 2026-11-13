Как перевыпустить Пушкинскую карту, объяснили в минкультуры Псковской области

15:27, 13 ноября 2026, ПАИ

Держателям Пушкинской карты необходимо её перевыпустить для доступа ко всем возможностям. Об этом рассказала заместитель министра культуры Псковской области Виктория Екимова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 13 ноября.

Около 80 % от числа всей молодёжи региона являются держателями Пушкинской карты. Однако сейчас наблюдается небольшое снижение активности. «Мы связываем это напрямую с тем, что с прошлого года оператор Пушкинской карты перешёл с «Почта Банка» на ВТБ, и не все ещё перешли на этот банк. Мы активно всех призываем это сделать, чтобы не упустить свои же возможности по Пушкинской карте, чтобы молодые люди перевыпустили её и смогли купить билеты», – отметила Виктория Екимова.

Она подчеркнула, что для держателей карты по сути ничего не изменилось в плане использования. Самый простой способ обновить платёжный инструмент – воспользоваться мобильным приложением.

«При покупке билета по Пушкинской карте через «Госуслуги. Культура» приложение автоматически предложит перевыпустить карту. Нужно всего лишь выполнить буквально пару действий, следовать инструкциям приложения, и карта будет перевыпущена», – пояснила замминистра.

Кроме того, для перевыпуска карты можно обратиться напрямую в отделение банка, взяв с собой паспорт и СНИЛС, добавила Виктория Екимова.

Напомним также, что с 2025 года реализация программы «Пушкинская карта» осуществляется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который вошёл в национальный проект «Семья». Это решение закрепляет статус культурного развития молодёжи как одного из приоритетов государственной политики и подчёркивает неразрывную связь между доступом к искусству и благополучием современной семьи.