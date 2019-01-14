Отказаться от полигонов как площадок по захоронению отходов планируется в России к 2030 году

16:38, 14 января 2019, ПАИ

К 2030 году в России планируется отказаться от полигонов как площадок по захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО). Такую задачу поставило Правительство РФ, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Алексея Гордеева.

На совещании главы Правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами Алексей Гордеев заявил, что Правительство ставит перед собой цель создать новую технологичную отрасль, которая позволит максимально вовлечь отходы во вторичный оборот и снизить до минимума экологический вред окружающей среде.

По его словам, твердые коммунальные отходы считаются самыми экологически вредными. Поэтому кабинет министров ставит задачу к 2030 году сократить число полигонов до минимума и запретить их использование для размещения непереработанных ТКО.