Дмитрий Медведев: Пресса не должна быть покладистой

17:45, 14 января 2019, ПАИ

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что пресса не должна быть ни покладистой, ни скромной, сообщает РИА Новости.

«Обычно говорят, что у человека либо есть хороший характер, либо просто есть характер. А в журналистике ситуация такая: пресса в принципе не должна быть ни покладистой, ни скромной, ни тем более всем довольной, хотя нам как государственным служащим этого, конечно, хотелось бы, чего скрывать. На самом деле в жизни все не так. Пресса всегда проявляет характер, иначе бы она не была прессой, и это нормально», - заявил Дмитрий Медведев на церемонии вручения премий Правительства в области СМИ за 2018 год.

Он поздравил собравшихся представителей СМИ с наступившими Новым годом и Рождеством, со старым Новым годом и с профессиональным праздником - Днем российской печати. Премьер пожелал, чтобы работе журналистов всегда сопутствовали успех и удача, а также творческого вдохновения и верных читателей, зрителей, слушателей.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что «без современных, авторитетных, профессиональных масс-медиа сегодня не может существовать ни государство, ни общество». Он напомнил, что прессу нередко называют «четвертой властью». «Этот термин кому-то нравится, кому-то не очень нравится. Ветвей власти в соответствии с Конституцией, как известно, три. Журналист - явление особенное, это, прежде всего, голос людей, ради которых любая власть и работает. Поэтому обязанность власти заключается в том, чтобы обеспечивать СМИ условия для нормальной работы», - заявил глава Правительства.