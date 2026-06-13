Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Полёты на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках могут отменить из-за погоды

Участники 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках готовятся к выполнению соревновательного упражнения кей-граб, однако старт может быть отменён в случае неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото из Telegram-канала «Воздухоплавание | Великие Луки»

Организаторы подчеркнули, что безопасность пилотов, экипажей и зрителей является главным приоритетом. Спортивная дирекция, метеорологи и измерители результатов принимают решения на основе объективных данных и постоянного мониторинга погодной обстановки. Если порывы ветра превысят девять метров в секунду, а также в случае ливня или грозы соревнования будут немедленно отменены.

Окончательное решение о старте будет принято за 30 минут до объявленного времени. За развитием событий можно следить в Telegram-канале организаторов.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






13 июня 2026

Правительство Казахстана хочет ввести штрафы за мат в интернете
13 июня 2026

Смертельное ДТП на трассе в Псковской области: водитель погиб, двое госпитализированы
13 июня 2026

Сталь и ремесло: как в Изборске ожила раннесредневековая культура
13 июня 2026

Глеб Лапицкий: Мы очень ждём жителей РФ на «Славянском базаре в Витебске»
13 июня 2026

«Особая традиция служения флоту»: псковский губернатор опубликовал новое видео из рубрики «Русской славы земля»
13 июня 2026

Пропавшую в Опочецком районе пенсионерку нашли живой
13 июня 2026

Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова удостоена почётной грамоты президента России
13 июня 2026

Московский спектакль «Вишнёвый сад. Комедия» проходит в Псковском театре

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...