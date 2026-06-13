Полёты на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках могут отменить из-за погоды

15:43, 13 июня 2026, ПАИ

Участники 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках готовятся к выполнению соревновательного упражнения кей-граб, однако старт может быть отменён в случае неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Организаторы подчеркнули, что безопасность пилотов, экипажей и зрителей является главным приоритетом. Спортивная дирекция, метеорологи и измерители результатов принимают решения на основе объективных данных и постоянного мониторинга погодной обстановки. Если порывы ветра превысят девять метров в секунду, а также в случае ливня или грозы соревнования будут немедленно отменены.

Окончательное решение о старте будет принято за 30 минут до объявленного времени. За развитием событий можно следить в Telegram-канале организаторов.