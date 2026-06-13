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Общество

Псковская турбаза «Алоль» отметила 55-летие

Псковская профсоюзная туристическая база «Алоль» отпраздновала 55 лет со дня основания. Коллектив и гостей поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

История «Алоли» началась в 1961 году, когда на берегу озера появились первые палатки для отдыха советских рабочих. С тех пор «Алоль» сохранила статус доступной профсоюзной базы и значительно укрепила свою материальную базу. Сейчас это уголок природы вдали от городской суеты и промзон: сосновый лес, чистое озеро, тишина. Сюда приезжают не только жители Псковской области, но и гости из других регионов страны.

Игорь Иванов поздравил сотрудников и гостей с юбилеем и Днём России, отметив, что база уверенно смотрит в будущее благодаря слаженной работе команды под руководством директора Андрея Киселёва и поддержке региональных властей. Лидер псковских профсоюзов призвал присутствующих поблагодарить аплодисментами сотрудников, на которых держится всё хозяйство «Алоли», и обратил внимание на заметные улучшения.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Наверняка те, кто приезжает уже не первый раз в это замечательное, богом данное место, видит все позитивные изменения. Это и новое строительство, и ухоженная территория, и обновление во всём. Всем хочется, чтобы было лучше с каждым годом. Это профсоюзная задача. Это, если хотите, даже государственная задача», – подчеркнул Игорь Иванов.

В финале официальной части председатель облсовпрофа пожелал отдыхающим хорошего настроения и полноценного отпуска.

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